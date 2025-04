🔴 Diretta, Atalanta-Lecce 0-1: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

13′ – Sostituzione Atalanta: esce Kossounou, entra Ruggeri.

13′ – Retegui! De Roon lo imbecca ma l’attaccante non riesce ad incrociare al meglio: palla alta.

10′ – Clamorosa occasione fallita dal Lecce! Giallorossi ad un passo dal 2-0: Coulibaly serve Pierotti che tutto solo davanti a Carnesecchi calcia incredibilmente a lato.

5′ – Atalanta che sta spingendo sull’acceleratore in questa fase.

3′ – Ammonito Gallo nel Lecce. E calcio di punizione da posizione importante per l’Atalanta.

1′ – Riprende il match tra Atalanta-Lecce. Un cambio nell’intervallo per i neroazzurri: esce Bellanova, entra Cuadrado.

Cronaca primo tempo

49′ – Finisce qui il primo tempo: Lecce avanti 1-0.

47′ – Atalanta pericolosa! Ottima conclusione di Lookman: si oppone Falcone.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

40′ – Siamo a 5 minuti dalla fine del primo tempo: Lecce che gestisce il vantaggio, Atalanta che non si è ancora resa pericolosa dalle parti di Falcone.

36′ – Pasalic! Ottima conclusione da buona posizione: Falcone con una bella parata dice di no.

34′ – Prova a rispondere l’Atalanta: Zappacosta ci prova, ma la conclusione viene deviata.

30′ – Ottimo atteggiamento mostrato dal Lecce che negli ultimi minuti si era fatto pericoloso in diverse occasioni.

29′ – Gol del Lecce! Karlsson non sbaglia: palla da una parte e Carnesecchi dall’altra, è 1-0 per il Lecce.

28′ – Rigore per il Lecce! Fallo di mano di Hien e massima punizione per i salentini.

27′ – Dopo un check del Var, l’arbitro va al monitor: c’è un tocco di mano da valutare e un possibile rigore per il Lecce.

26′ – Lecce pericoloso! Rebic viene anticipato da Carnesecchi in uscita: palla per Karlsson che ci prova da fuori. Il portiere neroazzurro recupera e manda in corner.

24′ – Ancora Lecce pericoloso! Dal corner, è Kossounou che sfiora l’autorete ma manda fuori tempo Rebic.

23′ – Grande occasione per il Lecce! Coulibaly appeofitta di un buco e si invola in area, Djimsiti non riesce a fermarlo: Carnesecchi si oppone in corner.

20′ – Partita abbastanza bloccata in questa prima fase. Pochissime le emozioni: l’Atalanta prova a fare la partita, il Lecce si chiude con ordine.

15′ – Retegui! L’attaccante prova ad incornare: palla che termina alta.

14′ – Doppio corner per l’Atalanta che prova a spingere in questa fase del match.

6′ – Retegui cerca la conclusione da distanza impossibile: conclusione fuori misura.

5′ – Si vede l’Atalanta: Pasalic imbeccato da Zappacosta non riesce ad imprimere la forza giusta, blocca Falcone.

0′ – Partiti! E’ cominciata Atalanta-Lecce.

Il tabellino live

Atalanta-Lecce 0-1

Marcatori:Â al 29′ pt Karlsson (L).

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Maldini. Allenatore: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierret, Karlsson, Rebic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: La Penna di Roma Uno.

Assistenti: Rossi di Biella e Cecconi di Empoli

Quarto Ufficiale: Mario Perri di Roma Uno.

Var e A-Var: Chiffi di Padova e Aureliano di Bologna.

Note: Serata tranquilla su Bergamo. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Gallo. Angoli: 6-3. Recupero: 4′ pt.

Le formazioni ufficiali

In casa Atalanta, Gasperini decide di optare per Retegui dal primo minuto. Dunque, toccherà all’ex Genoa guidare l’attacco dei neroazzurri con De Ketelaere in panchina.

In casa Lecce, Giampaolo ne cambia ben tre: Pierret e Kaba completano il centrocampo insieme a Coulibaly. In avanti, invece, c’è Karlsson a completare il tridente.

Così in campo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierret, Karlsson, Rebic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Gewiss Stadium di Bergamo e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Lecce, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, che seguiremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author