🔴 Diretta, Altamura-Catania 1-0: primo tempo

29′ CATANIA: punizione di Montalto, forte ma troppo centrale per mettere Viola in difficoltà.

26′ ALTAMURA: sinistro di Rolando dai 30 metri circa, di poco alto sulla traversa.

24’ GOL DELL’ALTAMURA: ⚽️ RIGORE LEONETTI! Fallo di Celli su Rolando in area, nessuna esitazione per Mastrodomenico di Matera. Dal dischetto, Leonetti non fallisce portando in vantaggio i suoi.

16′ CATANIA: ammonito 🟨 Gega per gioco falloso.

6′ CATANIA: ammonito 🟨 Ierardi per gioco falloso. Era diffidato, salterà la sfida casalinga con il Foggia.

6’ CATANIA: conclusione di De Rose, Viola in angolo.

4′ ALTAMURA: Contropiede di Leonetti, che entra in area e conclude, Dini si rifugia in angolo.

3′ CATANIA: Su corner, Gega di testa, ma Viola è attento.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

ALTAMURA-CATANIA 1-0

RETI: 24’ rigore Leonetti (A)

ALTAMURA 3412: Viola; Rizzo, De Santis, Ortisi; Manè, Dipinto, Ganfornina, D’Amico; Rolando; Leonetti, Simone. Panchina: Lagonigro, Spina, Dibenedetto, Franco, Andreoli, Onofrietti, Grande, Palermo. All. Di Donato.

CATANIA 3412: Dini; Ierardi, Del Fabro, Gega; Guglielmotti, De Rose (C), Frisenna, Celli; Jimenez; Montalto, De Paoli. Panchina: Farroni, Butano, Quaini, Raimo, Luperini, Stoppa, Inglese, Corallo. All. Toscano.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico (Matera). Assistenti: Emanuele Renzullo (Torre del Greco), Diego Peloso (Nichelino). Quarto ufficiale: Mattia Maresca (Napoli).

AMMONITI: Ierardi, Gega (C)

NOTE: angoli 1-1

