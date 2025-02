Diretta a bordo della Nave Trieste, il gioiello della Marina Militare

Le telecamere del Gruppo Editoriale Distante vi porteranno a bordo della Nave Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare italiana. Un evento imperdibile per scoprire da vicino questa straordinaria nave da guerra, simbolo dell’eccellenza della cantieristica nazionale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 febbraio alle ore 18:00, in diretta su Teleregione. Alla conduzione Gianni Sebastio, con il contributo in collegamento di Valentina Fanigliulo.

Sarà possibile seguire la trasmissione su:

📺 Canale 77 del digitale terrestre

💻 Streaming su teleregionecolor.com

