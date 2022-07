BARI- “Annullato licenziamento illegittimo di dipendente Fal Srl”: vittoria schiacciante per l’avvocato Ascanio Amenduni, difensore di un lavoratore dell’azienda Ferrovie Appulo Lucane, licenziato su due piedi nel mese di maggio 2021 e che ora, dovrà anche ottenere un risarcimento.

È stato il giudice Vincenzo Maria Tedesco, il 22 luglio, a emettere la sentenza che ha disposto l’annullamento del licenziamento con contestuale condanna del datore di lavoro Fal, rappresentato in giudizio dall’avvocato Giovanni Di Cagno.

Alla reintegrazione immediata del lavoratore nel posto di lavoro, la Fal è stata condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità.

Oltre alla condanna della stessa società ferroviaria al versamento, in favore del lavoratore, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale con conseguente condanna di Ferrovie Appulo Lucane srl al pagamento del trattamento retributivo dovuto a far tempo dal 20.5.2021, per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio fino alla data del licenziamento, oltre 2/3 delle spese di lite.

I fatti: dal provvedimento di sospensione da lavoro…

Il dipendente Vito Bellino, 54 anni, con la qualifica di assistente coordinatore presso il deposito ferroviario di “Bari-Scalo”, lo scorso 20 maggio 2021, si è visto recapitare una contestazione disciplinare d’addebito, che lo stesso ritiene infondata e pretestuosa.

Per questo si reca, d’impulso, nell’ufficio del suo dirigente, al fine di fare le sue rimostranze, rese vibrate e veementi dallo stato d’ira, ma non accompagnate da contatto fisico e senza alcuna volontà, da parte del lavoratore, di averlo.

L’indomani mattina, poi, per tutta risposta, il lavoratore si è visto recapitare un provvedimento di sospensione dal lavoro nonché dalla retribuzione e, successivamente, ben quattro mesi dopo, è stato licenziato, ma non ad opera del consiglio di Disciplina, come previsto dal Regio Decreto n. 148 del 1931, che non è in esercizio presso le Fal.

… all’inizio del processo: l’impugnazione del licenziamento

Inizia, quindi, una kermesse giudiziaria, col rito Fornero, in seno alla quale il lavoratore impugna, davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, il licenziamento, lamentando che lo stesso è sproporzionato rispetto a quanto accaduto, ed è scaturito, non già dall’istituzionale attività del consiglio di Disciplina, prescritto “ex lege” per i dipendenti autoferrotranviari, ma dai lavori di una anomala commissione di inchiesta, i cui componenti hanno, anche, l’incompatibile veste di testimoni.

L’ordinanza del giudice: sproporzionato il licenziamento rispetto ai fatti. Risarcimento

Il giudice, esaminati gli atti e sentite le parti, con i rispettivi procuratori costituiti, nell’udienza dello scorso 13 luglio, ha statuito che un semplice alterco verbale, peraltro, non accompagnato da contatto fisico e seguito da scuse formali del lavoratore, non può essere motivo di licenziamento, che pertanto è stato annullato, con ogni corredo risarcitorio a favore del lavoratore.

Inoltre, le Fal srl, secondo l’ordinanza del giudice, non potevano comminare al lavoratore il licenziamento, sproporzionato nella sostanza, senza che il caso fosse esaminato e deliberato dal consiglio di Disciplina. Alla luce di tutto ciò il giudice, sulla scorta di questo vizio procedurale e censurando la composizione della commissione d’Indagine nominata dalle Fal, ha ritenuto giustificata, comunque, una maggiore tutela, anche, risarcitoria del lavoratore stesso.

L’ordinanza rispecchia quanto sostenuto, in punto di diritto, dall’avvocato Ascanio Amenduni, difensore del lavoratore che, in fase di discussione processuale, ha messo in evidenza tutti gli elementi di criticità, formali e sostanziali, del licenziamento.

Il lavoratore è stato rappresentato in giudizio, anche, dall’avvocato Salvatore Campanelli, mentre il sindacato Or.s.a. Tpl, intervenuto nel procedimento a sostegno del lavoratore, è stato rappresentato dall’avvocato Tommaso Ragone.

L’intervento del segretario nazionale sindacato Or.s.a. Tpl Gennaro Conte

“Nell’esprimere compiacimento e soddisfazione per la reintegrazione del nostro iscritto”, fa sapere il segretario nazionale Or.s.a. Tpl, Gennaro Conte, “ci auguriamo che le Fal srl individuino chi abbia indotto il suo consiglio di amministrazione ad emettere il licenziamento dichiarato illegittimo, al fine di scindere le corrispondenti responsabilità pecuniarie di fronte a una eventuale indagine contabile della Corte dei Conti. Spero – conclude il segretario Conte- che quest’esito stimoli le Fal srl all’attivazione, già avvenuta presso altri enti gemelli, come la Ferrotramviaria, del consiglio di Disciplina, quale istituto previsto dalla legge a titolo di maggiore garanzia dei lavoratori ferroviari nei procedimenti disciplinari”.