Dinamo Taranto: “Holding sportiva necessaria, intervenire subito”

“Il futuro dello sport tarantino va costruito adesso, non possiamo attendere ulteriori crisi prima di intervenire”. Con queste parole, il presidente della Dinamo Taranto, Francesco Ciliberti, ha sottoscritto una lettera indirizzata a Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo, Enzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio, e al senatore Mario Turco, esprimendo pieno appoggio alla proposta di una holding sportiva pubblico-privata per il rilancio del settore sportivo cittadino.

In un contesto difficile, segnato dalla retrocessione della Prisma Taranto dalla Superlega, dal ritiro del CJ Basket Taranto dalla Serie B Interregionale e soprattutto dall’esclusione del Taranto Calcio dal campionato, restano attive due realtà di riferimento: il futsal con la New Taranto, in lotta per la promozione in Serie A, e il mbasket con la Dinamo Taranto, impegnata nella Serie B Nazionale.

“Riteniamo la holding sportiva non solo un’idea valida, ma una necessità improrogabile”, si legge nella nota. Secondo la Dinamo Taranto, questa struttura potrebbe:

• Creare sinergie tra le diverse discipline, ottimizzando risorse e investimenti;

• Assicurare una gestione più efficiente e sostenibile, evitando il ripetersi di crisi che hanno colpito club storici;

• Valorizzare il talento locale, offrendo nuove prospettive ai giovani atleti.

“Siamo pronti a collaborare attivamente per la realizzazione di questo progetto e disponibili a un incontro operativo per definire strategie concrete”, conclude la lettera, sottolineando l’urgenza di agire subito per garantire stabilità e crescita allo sport tarantino.

