Curiosa disavventura per due cittadini che, dopo aver parcheggiato regolarmente le proprie auto, si sono addentrati nelle vie del centro città. Al momento di ripartire, però, non ricordavano più dove avevano parcheggiato, dimenticando la strada e ogni altro utile punto di riferimento. I due non si sono persi d’animo e hanno chiesto aiuto al 113. Così, gli agenti si sono messi alla ricerca delle autovetture e dopo averle rintracciare hanno indicato il punto esatto ai legittimi proprietari tra risate e ringraziamenti.