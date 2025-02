Dimensionamento scolastico di Andria, la sindaca Bruno sul caso-Carella

ANDRIA – Lo scorporo della scuola per l’infanzia Carella al centro delle polemiche per il dimensionamento scolastico di Andria. Il plesso, passato dall’istituto comprensivo Verdi-Cafaro al Cotugno-Maraldo, resta oggetto di discussione in particolare dai banchi del centrodestra cittadino, che invita il sindaco Giovanna Bruno a rettificare la delibera di Giunta. Con il trasferimento della Carella, il Cotugno-Maraldo otterrebbe il numero di iscrizioni necessario per l’autonomia scolastica ma andrebbe a snaturare la logistica per genitori e insegnanti. Smentito, per ora, un ricorso al TAR contro la Regione Puglia da parte dell’amministrazione comunale.

