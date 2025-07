DigithOn spegne dieci candeline e diventa fondazione

BARI – Dai progetti focalizzati sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente, passando per la promozione di stili di vita responsabili e del benessere digitale. La call for ideas di DigithOn 2025 si è ufficialmente chiusa: sono 320 le candidature giunte da tutta Italia per partecipare alla decima edizione della più grande maratona italiana dedicata alle startup e all’innovazione digitale in programma dall’11 al 13 settembre a Bisceglie.

Tra tutti i progetti pervenuti, 100 saranno ammessi alla valutazione del comitato scientifico che selezionerà i migliori per la finale: tre giorni in cui le idee più promettenti si sfideranno a colpi di pitch, in una Startup competition fatta di visioni, innovazione, progresso e creatività. E ancora, momenti di informazione, divulgazione e approfondimento con talk, panel e dibattiti aperti al pubblico, che coinvolgeranno figure di primo piano del mondo imprenditoriale, istituzionale, culturale e musicale. E il finale con la proclamazione del Premio DigithON2025 che porta con sé un assegno di € 10.000 offerto da Confindustria Bari e Bat.

Ma quella di quest’anno sarà anche un’edizione speciale che inaugura l’inizio di un nuovo percorso: nasce la Fondazione DigithOn.

