Diga San Giuliano, polemiche su gestione acqua tra Puglia e Basilicata

Dopo oltre un anno di lavori, è stato riattivato il collegamento idrico che dalla diga di San Giuliano porta l’acqua al ripartitore di San Marco, da cui la risorsa viene divisa tra Puglia e Basilicata. L’opera ha permesso di ripristinare le forniture, ma ha anche riacceso le tensioni sulla gestione del bacino.

Secondo quanto denunciato dalla Cia Puglia, il Consorzio di Bradano e Metaponto avrebbe ripreso a ridurre o incrementare i flussi destinati alla Puglia senza preavviso, nonostante l’accordo preveda una ripartizione paritaria del 50% tra le due regioni.

Ulteriori critiche riguardano i lavori di ripristino, costati 2,4 milioni di euro: all’imbocco della galleria mancherebbe un giunto di dilatazione, con una perdita stimata in 0,5 litri al secondo in un momento segnato dalla crisi idrica.

La Cia esprime dubbi anche sui circa 6,4 milioni di metri cubi d’acqua presenti in diga all’8 maggio 2025 e assenti alla data dell’8 agosto, come segnalato dall’Autorità di Bacino. La condotta era inutilizzata da oltre un anno e non è chiaro come sia stato possibile prelevare tali quantità.

La diga di San Giuliano, realizzata negli anni ’50 con fondi del Piano Marshall per irrigare il Metapontino e la provincia di Taranto, è formalmente di comproprietà tra Puglia e Basilicata. Tuttavia, la gestione sarebbe rimasta per decenni in capo al Consorzio di Bonifica lucano.

L’appello finale della Cia Puglia è rivolto all’Assessore all’Agricoltura della Puglia e al Commissario unico dei Consorzi di Bonifica Centro Sud, invitati a far valere i diritti della Puglia nella gestione della diga, per evitare decisioni unilaterali che penalizzano il territorio.

