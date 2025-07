Difesa, Ucraina, legge elettorale, cinema: la linea Meloni al Forum

I temi: “Trump non scarica Kiev, basta racconti falsi”. “Difesa europea necessaria, non propaganda”. “Cachet milionari e incassi flop, così il cinema ci truffava”. “Nuova legge elettorale con premier indicato”

Nessuna interruzione del sostegno statunitense a Kiev. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum in Masseria, dopo un colloquio telefonico con Donald Trump durante il quale si è discusso di Ucraina e dazi commerciali.

Secondo la premier, le notizie su un presunto disimpegno degli USA sono fuorvianti: “Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi all’Ucraina, ma hanno soltanto rivisto l’invio di alcune componenti specifiche”.

Il sostegno a Kiev resta centrale anche nei prossimi appuntamenti internazionali. Meloni ha annunciato che la Conferenza di Roma sul futuro dell’Ucraina vedrà la partecipazione di importanti leader europei come Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Friedrich Merz, nonché contatti con Keir Starmer ed Emmanuel Macron. “Non possiamo aspettare la buona volontà di Putin. Servono sanzioni più efficaci”, ha sottolineato.

Sul fronte difesa, la premier ha confermato l’impegno italiano a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 5% di spesa militare al vertice Nato, anche se la trattativa resta in capo alla Commissione europea.

Tornando ai temi interni, Meloni è intervenuta su più fronti: dalla legge elettorale al tax credit per il cinema, fino al decreto flussi. A proposito della riforma elettorale, ha espresso l’auspicio per una legge proporzionale con indicazione del premier e premio di maggioranza, auspicando anche il ritorno alle preferenze, ma specificando che su questo punto “non ci sarà un’iniziativa del governo, la competenza resta del Parlamento”.

Non sono mancati affondi contro le opposizioni: “Pd e M5S preferivano le porte spalancate. Noi abbiamo scelto di affrontare il problema dell’immigrazione in modo strutturale”, ha dichiarato riferendosi al protocollo con l’Albania. Quanto al tax credit, Meloni ha definito “scandaloso” il caso legato a un recente film flop, accusando il precedente sistema di aver “riempito le tasche ai soliti noti con cachet milionari, senza risultati in sala”. Annunciata una nuova stretta sul meccanismo fiscale a favore del cinema.

Infine, la premier ha aperto alla possibilità che il referendum sul premierato possa tenersi a inizio della prossima legislatura: “Sarebbe una buona occasione per discutere la riforma nel merito, senza scadenze elettorali imminenti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author