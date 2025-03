Difesa del fiume Tara, Comitato fa tappa a Carosino

Dopo il successo dell’incontro a Massafra, la mobilitazione per la tutela del fiume Tara prosegue a Carosino. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 21 marzo alle ore 18:30 in via Cesare Battisti 10, con un talk organizzato dal Movimento Altre Quote.

All’incontro interverranno il dottor Gianni De Vincentis, presidente del WWF Taranto e membro del Comitato per la difesa del Territorio Jonico, e la dottoressa Gladys Spiliopoulos, esperta di sostenibilità e componente dello stesso comitato.

La serata sarà un’occasione per discutere i rischi legati a un’opera contestata da studi e analisi indipendenti, ribadendo l’importanza della tutela ambientale come responsabilità di tutta la comunità. La mobilitazione continua, con l’obiettivo di difendere il territorio e le risorse naturali del fiume Tara.

