Diesel Euro 5, limitazioni rinviate e nuove regole: Salvini soddisfatto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’approvazione dell’emendamento al decreto Infrastrutture che introduce nuove misure di flessibilità per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5.

Il provvedimento, accolto con “grande soddisfazione” dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, prevede il rinvio dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 delle limitazioni strutturali alla circolazione di questa categoria di veicoli in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

La norma rivede anche il perimetro territoriale di applicazione dei divieti, stabilendo che le restrizioni dovranno essere applicate prioritariamente nei centri urbani con più di 100.000 abitanti, e non più nei comuni con oltre 30.000 residenti.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità, per le Regioni, di non inserire tali limitazioni nei propri piani di qualità dell’aria dopo la nuova scadenza del 2026, a patto che vengano adottate misure compensative in grado di raggiungere i livelli di riduzione delle emissioni richiesti dalle normative europee.

Allo stesso tempo, il testo consente ai governi regionali, qualora lo ritenessero necessario, di anticipare l’introduzione del divieto attraverso l’aggiornamento dei rispettivi piani e dei provvedimenti attuativi.

“È una scelta di buonsenso”, ha commentato Matteo Salvini tramite il Mit ricordando che proprio lui aveva promosso l’intervento per alleggerire il regime di limitazioni previste per una vasta platea di automobilisti e piccoli imprenditori.

