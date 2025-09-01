Diciotto arrivi, undici di proprietà: la nuova rosa del Bari post-mercato

Diciotto nuovi arrivi, undici dei quali sono diventati giocatori di proprietà. E’ stata una ricca sessione di mercato quella del Bari, completamente rinnovato – salvo qualche cavallo di ritorno – rispetto a quello della passata stagione. Molti titolari potenziali e che sono chiamati ad alzare l’asticella dei biancorossi rispetto al nono posto del 24/25. Ecco l’organico nel dettaglio.

PORTIERI

Cerofolini (2028)

Marfella (2026)

Pissardo (2026)

DIFENSORI

Dorval (2026)

Burgio (2027)

Dickmann (2027)

Pucino (2026)

Vicari (2027)

Nikolaou (prestito)

Kassama (prestito con diritto)

Meroni (2027)

Mavraj (prodotto vivaio)

Mané (prodotto vivaio)

CENTROCAMPISTI

Verreth (2028)

Darboe (2028)

Pagano (prestito con diritto di riscatto)

Castrovilli (2026)

Braunoder (prestito con diritto/obbligo)

Maggiore (2028)

Bellomo (2026)

Colangiuli (prodotto vivaio)

ATTACCANTI

Sibilli (2027)

Antonucci (prestito con diritto)

Partipilo (prestito con obbligo)

Rao (prestito)

Gytkjaer (2026)

Cerri (prestito con diritto)

Moncini (2027)

Pereiro* (2026)

Akpa* (prodotto vivaio)

*Non è ancora chiaro il loro futuro. Possibili cessioni in mercati esteri

