In seguito alla candidatura alla Camera dei Deputati nel listino proporzionale della Lega, Toti di Mattina decide rassegnare le sue dimissioni da assessore al comune di Gallipoli: “Formalizzerò nelle prossime ore le mie dimissioni da assessore del comune di Gallipoli. Una scelta di cui avevo discusso con garbo e grande rispetto delle diverse sensibilità politiche assieme al sindaco della città Stefano Minerva, immediatamente dopo l’ufficializzazione della mia candidatura a questa tornata di elezioni politiche”

Ad annunciarlo l’imprenditore Toti Di Mattina, capolista alla Camera nel collegio plurinominale nominale di Lecce e sino ad oggi assessore al Bilancio del comune di Gallipoli. “È stato per me un grande onore far parte della Giunta alla guida della mia città, un’esperienza amministrativa nata da una coalizione civica che si è ritrovata intorno a valori e programmi di crescita della nostra Gallipoli. Mi è però apparso evidente sin dal primo momento- continua Di Mattina – che la mia candidatura con la Lega (mio partito di appartenenza) aveva come logica conseguenza le mie dimissioni dall’incarico di assessore, questo per ragioni di opportunità politica e proprio per la scelta di un’alleanza civica che ci ha caratterizzato sin dall’inizio. Ho parlato di tutto questo con Minerva sin dalle prime battute successive all’ufficializzazione. Lascio il mio incarico con l’orgoglio di quanto fatto e nella certezza che, con il supporto degli elettori, saprò portare le istanze della mia terra anche nella Capitale”