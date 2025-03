Di Gregorio (PD): “Nessuna scelta affrettata per il futuro di Taranto”

Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, invita alla prudenza nelle scelte politiche per Taranto dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

“Per Taranto si è aperta una fase politico-amministrativa complessa e delicata, che richiede grande attenzione. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale ha accelerato il confronto politico, cogliendo di sorpresa le stesse forze chiamate a delineare il dopo Melucci”, ha dichiarato Di Gregorio.

Il consigliere ha sottolineato come il poco tempo a disposizione non debba portare a decisioni avventate: “Siamo in un momento troppo delicato per scelte non ponderate. Ora è il tempo della riflessione, necessaria per il bene di Taranto e dei suoi cittadini, che ringrazio per l’affetto e il sostegno che mi stanno dimostrando in questi giorni”.

Infine, Di Gregorio ha evidenziato l’importanza del quadro politico regionale, segnato dall’imminente candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia: “Un rinnovamento auspicato per rilanciare l’attività dell’Ente regionale all’insegna di un concreto riformismo e per ricucire le smagliature che hanno rallentato l’azione della presidenza Emiliano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author