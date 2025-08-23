24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Eusebio Di Francesco (foto US Lecce / Anza e Marco Lezzi)

Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”

Alessandro Zanzico 24 Agosto 2025
centered image

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è soddisfatto per la prestazione e fiducioso per il futuro dopo lo 0-0 di Marassi con il Genoa. “Sono contento per come abbiamo approcciato, per 25 minuti abbiamo messo in difficoltà il Genoa. È mancata la giocata qualitativa negli ultimi 20 metri, ma ho visto grossi passi avanti a livello di compattezza ed equilibrio”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso.

Di Francesco ha poi elogiato la fase difensiva: “Venire qui e subire soltanto un tiro vero nello specchio della porta rende merito a questi ragazzi. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa un punto che ci dà tanta fiducia in prospettiva futura”.

Un pareggio prezioso, che conferma la crescita della squadra e fornisce segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Genoa, Vieira: “Il Lecce ha fatto una gran partita, serve umiltà”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

Team Altamura, biennale per Alessio Curcio

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Genoa, Vieira: “Il Lecce ha fatto una gran partita, serve umiltà”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Basket A2/M, Crifo Ruvo: test incoraggiante con la Valtur Brindisi

24 Agosto 2025 Redazione