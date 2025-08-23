Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è soddisfatto per la prestazione e fiducioso per il futuro dopo lo 0-0 di Marassi con il Genoa. “Sono contento per come abbiamo approcciato, per 25 minuti abbiamo messo in difficoltà il Genoa. È mancata la giocata qualitativa negli ultimi 20 metri, ma ho visto grossi passi avanti a livello di compattezza ed equilibrio”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso.
Di Francesco ha poi elogiato la fase difensiva: “Venire qui e subire soltanto un tiro vero nello specchio della porta rende merito a questi ragazzi. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa un punto che ci dà tanta fiducia in prospettiva futura”.
Un pareggio prezioso, che conferma la crescita della squadra e fornisce segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.
