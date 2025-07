Di Bello: “Taranto ha bisogno di coraggio, non di dimissioni”

Il consigliere comunale: “Bitetti torni a governare la città con coerenza e senso di responsabilità”

All’indomani delle dimissioni del sindaco Pietro Bitetti, arriva anche il commento del consigliere comunale Mirko Di Bello, esponente del gruppo politico Italia Oltre, che esprime una riflessione sul delicato momento politico che sta attraversando la città.

Nel suo intervento, Di Bello racconta di aver partecipato personalmente all’incontro tenutosi a Palazzo di Città con alcune associazioni, descrivendo un clima di ascolto attento e confronto civile. Successivamente, si è recato in piazza, dove, pur rilevando una protesta animata e toni accesi, afferma di non aver assistito a episodi di violenza o ad atteggiamenti che potessero compromettere l’ordine pubblico. A garantire la sicurezza, aggiunge, è stato il presidio delle forze dell’ordine, presente in modo consistente.

Il consigliere ha voluto esprimere solidarietà al sindaco dimissionario, riconoscendo il peso umano e istituzionale del momento, ma ha anche sottolineato la necessità di una guida politica determinata, capace di resistere alla pressione e affrontare le difficoltà senza esitazioni. “Taranto ha bisogno di scelte coraggiose, non di incertezze”, ha affermato.

Di Bello ha ricordato come le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale abbiano fissato la salute pubblica e la tutela ambientale come priorità assolute. In quest’ottica, ha ribadito la posizione del suo gruppo: nessuna accettazione di una prosecuzione della produzione a carbone, nemmeno come soluzione transitoria.

“Ogni rinvio che mantenga attiva questa modalità produttiva ci allontana da un futuro sostenibile per Taranto”. Da qui l’auspicio che il sindaco possa ritirare le dimissioni e tornare alla guida della città, nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza.

“Lasciare Taranto senza una guida significherebbe tradire la fiducia dei cittadini e lasciare il destino della città in mano ad altri”, conclude Di Bello.

