TARANTO- È stato fermato al quartiere Tamburi per un normale controllo, ma l’atteggiamento insofferente e nervoso ha insospettito i carabinieri: un 39enne tarantino è evaso dal carcere di Taranto durante un permesso premio concesso per poter trascorrere le festività natalizie in famiglia.

È accaduto nella serata del 26 dicembre durante un servizio di pattugliamento nel quartiere Tamburi, quando i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Taranto, hanno effettuato un controllo di polizia nei confronti di un uomo che si è aggirato per le vie della zona.

L’uomo, sprovvisto di documenti, ha fornito delle generalità ai militari ma questi, insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso assunto dal controllato, hanno deciso di fare una verifica più approfondita. Infatti, poco dopo, è emerso che in realtà l’uomo era un 39 enne tarantino detenuto presso il locale carcere, in quel momento beneficiario di un permesso premio per poter trascorrere le festività presso la propria abitazione. L’uomo, che era quindi evaso, è stato arrestato per la presumibile ipotesi di reato di evasione e condotto in carcere.