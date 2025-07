Dermatite bovina, Nocco (FdI): “Subito vaccini e fondi alle imprese”

La senatrice Maria Nocco, esponente di Fratelli d’Italia, lancia l’allarme sulla crescente diffusione della dermatite nodulare bovina, nota come Lumpy Skin Disease (Lsd), chiedendo un piano d’azione urgente a tutela degli allevamenti italiani. In una interrogazione rivolta ai ministri della Salute e dell’Agricoltura, Nocco sollecita interventi immediati per arginare l’avanzata della patologia e sostenere concretamente le aziende colpite.

“La Lsd è una malattia virale che colpisce bovini e bufali, non trasmissibile all’uomo, ma capace di compromettere gravemente la redditività degli allevamenti”, spiega la senatrice. La trasmissione avviene tramite insetti vettori come zanzare e mosche, rendendo insufficienti misure fondate unicamente sull’abbattimento. “È fondamentale avviare una campagna vaccinale tempestiva e capillare su tutto il territorio nazionale”, ha sottolineato Nocco aggiungendo che il Ministero della Salute ha già predisposto un piano vaccinale e che la Regione Sardegna attende 300.000 dosi.

Ma non basta. La senatrice ha annunciato la presentazione di un emendamento al Decreto Economico-Omnibus per chiedere lo stanziamento di risorse specifiche destinate a supportare le aziende zootecniche coinvolte, sia per coprire le misure di contenimento che per incentivare l’adozione di pratiche assicurative.

Nella sua interrogazione, Maria Nocco invita anche ad avviare un tavolo di confronto con le compagnie assicurative, per estendere la copertura delle polizze alle patologie esotiche oggi escluse, come la Lsd, e rafforzare i controlli sulle importazioni da Paesi Terzi.

“Dobbiamo essere pronti a intercettare i rischi sanitari provenienti dall’esterno e proteggere un comparto strategico come la zootecnia, che è alla base della nostra sovranità alimentare e dello sviluppo delle aree interne del Paese”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author