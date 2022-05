BRINDISI- Salgono a 22 i tifosi violenti che al termine del derby tra Fasano e Nardò svoltosi il 15 maggio avrebbero provocato tafferugli con bastoni e cinghie: altri 16 tifosi, di età compresa tra i 24 ed i 60 anni, di cui 6 del Fasano e 10 del Nardò, sono stati raggiunti dal daspo.

Anche nei loro confronti, il Questore della Provincia di Brindisi, Annino Gargano, al termine di attenta istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso i provvedimenti daspo con durata che varia da 2 a 6 anni, in corso di notifica, a seconda della recidiva di alcuni destinatari che si sono già evidenziati, anche nel recente passato, per analoghi episodi di violenza negli stadi, in occasione di manifestazioni sportive.

Prosegue l’articolata attività di indagine, tesa alla ricostruzione dei fatti e alla identificazione degli autori, con l’ausilio di personale di varie forze di polizia: della locale Digos, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, del Commissariato di Nardò, nonché del comando e della stazione dei carabinieri di Fasano.