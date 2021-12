Bari- Il calcio unisce e regala emozioni. I colori, le bandiere, quel pallone, il verde del campo ed il colore delle maglie della propria squadra sono spesso motivo di orgoglio, un appuntamento nel quale rifugiarsi anche in quei momenti nei quali la vita non sempre ci sorride. È questa la storia di Renata e Leonardo, una coppia alla quale la vita ha donato un amore grande da condividere ma anche delle sfide difficilissime da combattere. Renata da vera guerriera, da anni lotta contro un male e lei con il sole in fronte e con il suo Leonardo combatte ogni giorno. Renata tifosa del BARI, prima di ammalarsi faceva parte del gruppo ULTRAS BARI 1976 divenuto dopo LA BARI SIAMO NOI con Ciccio LEPORE ed Alberto il parigino.

Mentre Leonardo, tifoso del Taranto apparteneva al club TIFO E’ AMICIZIA con Tonino Serio ed Antonio Fullone che assiepava la gradinata dello Stadio Erasmo Jacovone alla Salinella. Il desiderio di Renata era quello di assistere al Derby Bari- Taranto che dopo 28 anni tornerà ad animare tifosi e città. Un desiderio immediatamente raccolto ed esaudito dalla Società che ha invitato la coppia a Bari in tribuna centrale per assistere alla partita ospiti del presidente De Laurentis. Questo è il calcio che amiamo raccontare, il calcio che emoziona e si nutre delle emozioni dei propri tifosi.