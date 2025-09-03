Deraglia funicolare a Lisbona: almeno 15 morti, ferita anche un’italiana

Tragedia nel cuore di Lisbonq. Almeno 15 persone hanno perso la vita e altre 20 sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Glória, una delle attrazioni simbolo della città, che collega il centro con il quartiere Bairro Alto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, poco prima delle 17:00, quando il convoglio è precipitato dopo essere deragliato. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la causa potrebbe essere il cedimento di un cavo o il mancato funzionamento del sistema frenante. Il vagone è andato a schiantarsi contro un edificio vicino ai binari, nei pressi di Plaza de los Restauradores, accartocciandosi nell’impatto.

Il bilancio, ancora provvisorio, include anche il conducente della funicolare, deceduto nello schianto. Tra i feriti figurano un bambino e la madre incinta, fortunatamente con lesioni non gravi. Tra le vittime, riferisce un comandante dei vigili del fuoco, sono stati identificati diversi cittadini stranieri.

L’Ambasciata d’Italia a Lisbona ha confermato che una connazionale è rimasta ferita: si tratta di una donna con una frattura al braccio, immediatamente soccorsa. L’unità di crisi della Farnesina segue da vicino la vicenda in contatto con le autorità portoghesi.

La direttrice della Protezione Civile, Margarida Castro Martins, ha reso noto che due dei feriti versano in condizioni critiche, mentre altri cinque riportano traumi lievi. I mezzi di soccorso hanno lavorato per ore per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

Molti passanti, sorpresi dal boato, sono fuggiti verso la vicina Avenida de la Libertat per mettersi al sicuro. Le autorità portoghesi hanno aperto un’indagine per accertare le cause del disastro.

