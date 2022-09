MATERA- Avrebbe prescritto farmaci e analisi radiografiche, estratto denti, curato carie e operato con anestesia col solo titolo di igienista dentale: un uomo di 74 anni è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e il suo studio sequestrato.

È accaduto a Matera quando, a seguito di un esposto pervenuto in Questura, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato dei servizi di appostamento e di osservazione notando un sospetto afflusso di persone presso uno studio dentistico situato nel capoluogo.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, anche dopo aver ascoltato i clienti dello studio, questi avrebbero ricevuto dall’indagato prestazioni di tipo diagnostico, prescrizioni di farmaci e di analisi radiografiche, estrazioni di denti, cure di carie e interventi con somministrazione di anestetici.

L’indagato, in possesso del solo titolo di igienista dentale, avrebbe quindi abusivamente posto in essere prestazioni di tipo medico/odontoiatra, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato, nei confronti dei pazienti, molti dei quali sono stati convinti di essere stati curati da un vero dentista.

Le condotte contestate all’indagato riguardano fatti che sarebbero stati commessi dal mese di dicembre 2021 ad aprile 2022. Al fine di evitare la reiterazione dei reati, con gravi pericoli per la salute dei pazienti, gli agenti hanno eseguito il provvedimento del gip presso il Tribunale di Matera, che ha disposto il sequestro preventivo dello studio dentistico e delle attrezzature professionali ivi contenute.