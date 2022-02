FRANCAVILLA FONTANA – Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana due dei presunti bulli che, nelle scorse settimane, avevano infastidito alcuni residenti di vico Ospedaletto, centro storico della Città degli Imperiali.

Purtroppo, nonostante l’impegno dei militari e, pure, le denunce dei residenti, tra tutti la signora Concetta intervistata da Antenna Sud, anche sabato scorso si sono verificati episodi poco edificanti. Campanelli suonati di notte e minzioni a cielo aperto, ad esempio. Eppure, qualcosa si muove. Lo certifica un post su Facebook del sindaco Antonello Denuzzo.

Il post del sindaco

“Ho atteso prima di intervenire pubblicamente per evitare di interferire con il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, con cui sono costantemente in contatto e che ringrazio. Alcune delle persone che hanno reso difficili le notti ai residenti del centro storico qui a Francavilla Fontana – rivela il primo cittadino – sono state identificate e deferite all’autorità giudiziaria competente e pertanto subiranno le conseguenze della loro condotta. Ma non c’è nulla che mi renda felice in questa notizia. Ai nostri concittadini la cui serenità è stata violata e che hanno utilizzato questo social per fare appello alle istituzioni esprimo la mia solidarietà, con la garanzia che continueremo a cercare i responsabili se questi episodi non cesseranno. Alle ragazze e ai ragazzi che si illudono di riuscire a sottrarsi a un’attività investigativa solo perché tirano su il cappuccio della felpa quando passano sotto a una videocamera voglio dire invece che un valore su tutti distingue i buoni cittadini ed è il rispetto: per lo spazio pubblico, per ciò che appartiene alla comunità, ma soprattutto per i diritti degli altri. Da parte mia continuo a credere nel valore del rispetto e fino all’ultimo respiro della mia esperienza amministrativa non alzerò mai bandiera bianca di fronte al degrado dei luoghi e dei comportamenti”.

Il servizio di Antenna Sud

A smuovere l’opinione pubblica, era stato anche il servizio realizzato da Antenna Sud che, ascoltando i residenti del quartiere, aveva raccontato i disagi vissuti in quella zona. Ora, arrivano le prime denunce alla Procura della Repubblica, ma le indagini dei militari al comando del capitano Gianluca Cipolletta, che hanno acquisito decine di filmati registrati dalle telecamere installate nelle stradine, proseguono.