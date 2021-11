OSTUNI- “Ragazzi oggi non è un buongiorno e chiediamo scusa a chi deve ricevere il pesce a domicilio e le consegne dal ristorante”: un imprenditore 33enne di Ostuni, Giuseppe Balestrieri, denuncia sui propri canali social l’amarezza di questa domenica mattina, 21 novembre, per aver trovato i propri tre furgoni da lavoro danneggiati.

Furgoni con cui consegna il pesce e i piatti pronti che i clienti acquistano dalla sua pescheria. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato che hanno avviato un’attività d’indagine per cercare elementi utili all’identificazione dei malviventi che nella notte tra il 20 e 21 novembre hanno manomesso i tre mezzi che Giuseppe e altre 15 persone utilizzano per effettuare le consegne.

“Nel 2021 stanno succedendo tantissime cose, siamo ragazzi che vogliamo lavorare e non ci è permesso” continua nel video divenuto virale sul social Facebook. Tanti gli attestati di solidarietà per Giuseppe Balestrieri e i suoi ragazzi, tanti gli amici che si stanno proponendo per dare in prestito il proprio mezzo per permettere, anche in questa domenica, di lavorare.