SAN SEVERO- Centinaia di giovani in piedi assembrati che si muovono a tempo di musica e consumano una bevanda: i titolari di due pub del centro storico di San Severo sono stati sanzionati per non aver esibito l’autorizzazione per eventi di intrattenimento musicale.

È accaduto nella notte di Natale quando i poliziotti del commissariato di San Severo, durante le incessanti verifiche e controlli in materia di polizia amministrativa, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative di settore e anti-covid, si sono imbattuti negli assembramenti di giovani fuori dai locali. Inoltre, i fatti si sono svolti proprio a poche ore dall’entrata in vigore della nuova normativa che, fino al 31 gennaio 2022, vieta eventi e feste, anche all’aperto, che possano creare assembramenti e vieta l’attività di discoteche e sale da ballo. I titolari dovranno pagare una sanzione amministrativa di circa 500 euro.