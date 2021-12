CALIMERA- Hanno omesso di verificare le applicazioni delle procedure di messa in sicurezza del lavoro, non hanno usato i dispositivi di protezione individuale e hanno utilizzato attrezzature elettriche in cantiere non collegate a idoneo un quadro elettrico: quattro uomini di Calimera sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione.

È accaduto nella giornata di ieri, 21 dicembre, a conclusione accertamenti finalizzati all’osservanza delle norme che disciplinano la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, presso un cantiere edile per la ristrutturazione di una civile abitazione.

I quattro denunciati dai carabinieri

Denunciati un uomo di 45 anni, coordinatore per la sicurezza, resosi responsabile violazione art. 92 c.1 lett. a d.lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di verificare presso il cantiere l’applicazione, da parte dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, un uomo di 32 anni, legale rappresentante dell’impresa, resosi responsabile della violazione art. 100 c. 3 d.lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di attuare le disposizioni e prescrizioni contenute nel piano operativo di sicurezza e nel piano di sicurezza e coordinamento, finalizzate alla messa in sicurezza del cantiere a disposizione dei lavoratori autonomi addetti alle opere edili in subappalto.

E un due uomini di 51 e 48 anni, in qualità di lavoratori autonomi, resisi responsabili violazione art. 21 c. 1 lett. a-b d.lgs. n.81 del 2008 per aver utilizzato attrezzature di lavoro che non rispettano la normativa vigente, non facendo uso dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzando attrezzature elettriche in cantiere non collegate a idoneo un quadro elettrico.