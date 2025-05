Democrazia Cristiana: “Nostro simbolo non si tocca, pronti a reagire”

Emilio Cugliari e Ignazio Tullo: “Difenderemo la nostra identità politica, chi copia il simbolo sarà perseguito”

La Democrazia Cristiana, attraverso le dichiarazioni del Presidente nazionale Emilio Cugliari e del Capo Dipartimento per il Sud e le Isole Ignazio Tullo, ha ribadito con fermezza la titolarità esclusiva del proprio simbolo e del nome storico del partito.

“Riaffermiamo con convinzione – ha dichiarato Emilio Cugliari – che l’utilizzo del nostro simbolo e del nostro nome è prerogativa esclusiva dei rappresentanti legittimamente riconosciuti, a tutela della storia e dei valori che la Democrazia Cristiana rappresenta da sempre”.

Sulla stessa linea si è espresso anche Ignazio Tullo, che ha invitato chiunque abbia a cuore la tradizione democratico-cristiana a rispettare le regole interne del partito e i principi che ne costituiscono il fondamento: “Ogni uso improprio o non autorizzato del simbolo, anche solo ispirandosi ad esso, sarà perseguito per legge per proteggere il nostro patrimonio politico e i valori in cui crediamo”.

Pur riaffermando la necessità di tutelare l’identità storica del partito, la Democrazia Cristiana ha confermato la propria apertura verso nuove collaborazioni e iniziative, annunciando la disponibilità a valutare proposte per l’apertura di nuove sedi sul territorio nazionale, sempre in linea con i valori fondanti del partito.

“Siamo pronti ad accogliere chiunque desideri condividere con serietà e spirito costruttivo il nostro percorso politico – ha concluso Cugliari – nel pieno rispetto della tradizione democratico-cristiana che continua ad essere il nostro punto di riferimento”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author