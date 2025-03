Dema Adler, accordo per il rilancio del settore aeronautico

Si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) un incontro cruciale tra le organizzazioni sindacali e i vertici del Gruppo Dema e Adler, per discutere il futuro degli stabilimenti e il rilancio del settore aeronautico.

In apertura, l’azienda ha confermato la chiusura dei siti di Somma, Paolisi e Dar, suscitando l’insoddisfazione delle parti sindacali, che si aspettavano dettagli più concreti sul piano industriale. Tuttavia, è emersa la necessità di riavviare rapidamente le attività per non perdere commesse strategiche, mentre si lavora per individuare nuove opportunità di sviluppo.

Dopo un intenso confronto, le precedenti linee guida sono state riviste, portando a un accordo strategico che prevede:

• DAR: le attività verranno trasferite presso lo stabilimento Adler entro la fine dell’anno;

• DEMA BR: confermato come centro di eccellenza della meccanica, riceverà nuove macchine da Somma e Adler Airola;

• CAM: resterà invariato;

• DEMA SOMMA: le attività saranno ottimizzate all’interno dello stabilimento senza trasferimenti logistici.

L’intesa, siglata in un verbale di incontro, rappresenta un passo importante per il rilancio del gruppo, pur non chiudendo definitivamente la vertenza. Ora si apre un confronto più ampio sul piano industriale, con il coinvolgimento delle istituzioni locali.

“Questo accordo è un punto di partenza fondamentale per garantire il futuro occupazionale e produttivo del settore aeronautico, risorsa strategica per il Mezzogiorno e per tutto il Paese”, dichiarano Biagio Prisciano, segretario generale Fim Cisl Taranto Brindisi, e Celestino Bruni, operatore territoriale Brindisi Fim Cisl.

I sindacati ribadiscono il loro impegno a difendere i livelli occupazionali e a garantire prospettive di crescita e stabilità per i lavoratori del comparto.

