Dellomonaco: cinema in crisi solo per la distribuzione

BARI – Simonetta Dellomonaco presidente di Apulia Film Commission è intervenuta durante la trasmissione di Manila Gorio “Il Punto” ed ha analizzato il momento di crisi del settore: “Bisogna differenziare, per quanto riguarda il cinema, due ambiti: la produzione cinematografica e la distribuzione. La vera crisi riguarda soprattutto le sale cinematografiche, crisi lamentata dagli esercenti cinematografici, mentre la produzione cinematografica non ha visto uno stop, ha vissuto una situazione di continuità e lo dimostra il fatto che innumerevoli produzioni hanno scelto la Puglia proprio nel periodo della pandemia, innanzitutto perché abbiamo messo in atto un serio protocollo di Covid-management per cui in qualche modo reso molto sicuro il territorio regionale per la produzione cina-audio-visiva. E’ naturale che il cambio di consumo, di prodotto audio-visivo cinematografico ha determinato una crisi nella fruizione e quindi ahimè in sala non si va più e se si va bisogna adattarsi al nuovo scenario.”