Delli Noci si dimette: “Scelta per tutelare le istituzioni e difendermi con serenità”

Alessandro Delli Noci ha rassegnato questa mattina, a mezzo PEC, le proprie dimissioni da assessore allo Sviluppo Economico e da consigliere regionale della Puglia. Una scelta maturata in concomitanza con l’avvio degli interrogatori di garanzia dinanzi al gip di Lecce, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede coinvolto per presunti favori in cambio di sostegno elettorale a favore di imprenditori locali.

A comunicarlo sono stati i suoi legali, Giuseppe Fornari e Luigi Covella, precisando che il gesto nasce “per tutelare l’istituzione che ha sino ad oggi servito fedelmente” e per “sentirsi libero di difendersi nel merito e dimostrare la propria estraneità ai fatti”.

L’interrogatorio interrotto: “Voglia di collaborare, ma clima inadatto”

Nel corso dell’udienza, hanno riferito i difensori, Delli Noci era inizialmente intenzionato a fornire chiarimenti e ricostruire i fatti contestati. Tuttavia, nel pieno dell’interrogatorio, i legali hanno ritenuto venute meno le condizioni di tranquillità necessarie per proseguire l’attività difensiva in modo adeguato. Per questo motivo, è stato consigliato all’ex assessore di avvalersi della facoltà di non rispondere, decisione che è poi stata formalmente adottata.

“Sarà il procedimento la sede del chiarimento”

“Il nostro assistito – concludono i difensori – avrà modo, nel prosieguo del procedimento, di confrontarsi con l’autorità giudiziaria ed esporre le sue ragioni”. L’interrogatorio si è concluso senza ulteriori dichiarazioni pubbliche, in un clima di forte riserbo. Resta ora in attesa la decisione del giudice sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla Procura di Lecce.

