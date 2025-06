Puglia, Delli Noci affida ai social il suo addio alle istituzioni: “Scelta dolorosa“

“I fatti duri e dolorosi di questi ultimi giorni mi impongono una scelta altrettanto dura e dolorosa». Con queste parole, affidate a un lungo post pubblicato sui social, Alessandro Delli Noci ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da assessore allo Sviluppo Economico e da consigliere regionale della Puglia, formalizzate questa mattina poco prima dell’interrogatorio davanti al gip Angelo Zizzari.

Un passo indietro “per rispetto delle istituzioni e per la mia famiglia”

Delli Noci, indagato nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Lecce su presunti favori concessi a imprenditori locali in cambio di sostegno elettorale, ha spiegato che la decisione di lasciare ogni incarico istituzionale nasce dalla volontà di tutelare ciò che ha servito con “passione, impegno e serietà”. «Una scelta – scrive – che devo prima di tutto alla serenità della mia famiglia, a Paola, ai miei figli a cui ho chiesto perdono per le parole e gli sguardi che subiscono».

“Un onore servire la Puglia: ora la giustizia faccia il suo corso”

Nel suo messaggio, Delli Noci ha ringraziato il Presidente Michele Emiliano per la fiducia accordata, i colleghi del gruppo politico “Con” e gli uffici regionali che lo hanno affiancato in questi anni di governo. «È stato un onore lavorare per rendere la mia amata Puglia una regione competitiva e moderna», ha scritto, ricordando con rammarico i progetti che non potrà portare a termine, dalle comunità energetiche alla legge sui giovani e sui talenti.

Fiducia nella magistratura, in attesa del giudice

Al termine dell’interrogatorio, Delli Noci ha ribadito la propria fiducia nella magistratura: «Aspetto che la giustizia faccia il suo corso e attendo la decisione del giudice. Sono pronto ad affrontare ciò che verrà, certo della correttezza del mio operato». Infine, un messaggio rivolto a chi continua a sostenerlo: «Grazie per aiutarmi a rimanere in piedi, con la schiena dritta e lo sguardo lungo».

