Regione, Mellone tratta con Noi Moderati mentre Delli Noci valuta la candidatura? Le indiscrezioni

Nuovi sviluppi nella corsa alle regionali: secondo le ultime indiscrezioni, Mellone sarebbe in trattative con il gruppo di Noi Moderati, mentre Delli Noci starebbe valutando la propria candidatura. Le mosse dei due politici potrebbero ridefinire gli equilibri all’interno dei rispettivi schieramenti e animare la partita elettorale nei prossimi mesi.
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Santa Cesarea, vasto incendio sul litorale: due canadair in azione
Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino
Provinciali, il centrosinistra punta su Tarantino. Nel centrodestra crescono i malumori su Poli Bortone: “Vuole tutto lei”
Consiglio, battenti aperti in via Gentile
Regionali, bilancio e ospedali: si riaccende il Consiglio
De Luca: “In Puglia due mesi di sceneggiata, ma Vendola ha ragione”