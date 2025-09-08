8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Regione, Mellone tratta con Noi Moderati mentre Delli Noci valuta la candidatura? Le indiscrezioni

Maria Teresa Carrozzo 8 Settembre 2025
centered image

 

Nuovi sviluppi nella corsa alle regionali: secondo le ultime indiscrezioni, Mellone sarebbe in trattative con il gruppo di Noi Moderati, mentre Delli Noci starebbe valutando la propria candidatura. Le mosse dei due politici potrebbero ridefinire gli equilibri all’interno dei rispettivi schieramenti e animare la partita elettorale nei prossimi mesi.

 

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Santa Cesarea, vasto incendio sul litorale: due canadair in azione

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Provinciali, il centrosinistra punta su Tarantino. Nel centrodestra crescono i malumori su Poli Bortone: “Vuole tutto lei”

8 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Consiglio, battenti aperti in via Gentile

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

Regionali, bilancio e ospedali: si riaccende il Consiglio

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

De Luca: “In Puglia due mesi di sceneggiata, ma Vendola ha ragione”

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Santa Cesarea, vasto incendio sul litorale: due canadair in azione

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Serie D/H, Heraclea-Real Normanna 1-0: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie C/C: cancellata la penalizzazione, il Foggia sale a 3 punti in classifica

8 Settembre 2025 Flavio Insalata