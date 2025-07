Lecce, il Gip rigetta le misure cautelari per Delli Noci. L’assessore: “Grazie a chi mi è stato accanto, affronterò tutto con fiducia”

È stato lo stesso Alessandro Delli Noci a comunicare, attraverso un lungo e sentito post sui propri canali social, che il Gip di Lecce ha rigettato la richiesta di misure cautelari nei suoi confronti. L’assessore regionale allo Sviluppo Economico ha raccontato di aver vissuto un periodo durissimo, definendolo “un tempo che è sembrato infinito”, durante il quale non è mancato il sostegno delle persone più care e della comunità.

“Ho abbracciato forte i miei genitori, sperando di alleviare il loro dolore – scrive Delli Noci – Ho sorriso a Paola, ho detto ai miei figli che niente potrà scalfire il nostro rapporto sincero e unico, ho riscoperto la leggerezza nell’abbracciare i miei fratelli.” L’assessore ha ringraziato anche Valentina e Antonio, definendo l’amicizia “sacra”, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver espresso sostegno personale e istituzionale.

Nel suo messaggio, Delli Noci non ha nascosto l’amarezza per gli attacchi ricevuti: “A chi ha usato parole di odio e di disprezzo voglio dire che quelle parole sono coltelli conficcati nel cuore di genitori inermi, di figli spaesati, di mogli e compagni.”

A colpirlo positivamente è stata invece la testimonianza di un giovane non vedente che, con un messaggio privato, gli ha raccontato la propria storia di riscatto, invitandolo a non arrendersi: “Mi ha detto che presto la mia tristezza si sarebbe trasformata in forza. A lui dedico questa giornata.”

Consapevole della delicatezza del momento e della natura cautelare del provvedimento, Delli Noci ha concluso dichiarando di avere piena fiducia nella magistratura e di essere determinato a dimostrare la propria innocenza “con la forza della verità e dell’amore sincero.”

Il ringraziamento finale è stato rivolto ai tanti cittadini che gli hanno manifestato sostegno e vicinanza in queste settimane difficili.

