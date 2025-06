“L’abbiamo ripulito dal fatto che era andato a destra”: Laforgia e la regia dell’ascesa di Delli Noci

Emergono nuovi dettagli inquietanti dall’inchiesta della Procura di Lecce su fondi pubblici, politica e imprenditoria. Secondo quanto riportato in una conversazione intercettata dagli inquirenti, Maurizio Laforgia, considerato dall’accusa l’organizzatore dell’associazione per delinquere al centro dell’indagine, avrebbe parlato dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci in termini che confermano un controllo strategico e politico:

“Alessandro l’abbiamo ripulito dal fatto che… nel 2015 era andato a destra…”

Un passaggio breve, ma rivelatore. La frase sottintende un processo di ri-legittimazione politica, probabilmente orchestrato da Laforgia e dal gruppo di potere che, secondo la Procura, faceva capo a lui stesso insieme agli imprenditori Alfredo Barone e Marino Congedo. Un lavoro politico e relazionale per riposizionare Delli Noci all’interno del centrosinistra, dopo le esperienze passate nel centrodestra leccese.

Il riferimento al 2015 non è casuale: in quell’anno, Delli Noci fu candidato nella coalizione guidata da Paolo Perrone, sindaco di Lecce di area centrodestra. Successivamente, nel passaggio alla Regione Puglia e all’area Emiliano, l’assessore ha avviato un percorso di integrazione nel centrosinistra, anche grazie – si evince – al sostegno di figure come Laforgia, che ne avrebbe curato l’immagine politica e i legami con ambienti imprenditoriali e istituzionali.

Questa intercettazione rafforzerebbe il quadro delineato dagli inquirenti, secondo cui Delli Noci non solo avrebbe avuto solo rapporti privilegiati con il blocco imprenditoriale finito sotto indagine, ma era politicamente orientato, protetto e sostenuto da quel sistema per garantirne la continuità.

Maria Teresa Carrozzo