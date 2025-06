Inchiesta Politica e imprenditoria. “Delli Noci, uomo forte del centro di potere tra pressioni e l’ambizione di salire a Roma “

Non solo assessore, ma figura cardine del sistema. È questo il ritratto che emerge dalle carte dell’inchiesta condotta dai pm Alessandro Prontera e Massimo Carducci: Alessandro Delli Noci, attuale assessore regionale allo Sviluppo Economico, è considerato partecipe dell’associazione per delinquere che avrebbe condizionato le dinamiche politiche e amministrative tra Lecce e la Regione Puglia.

Già vicesindaco del Comune di Lecce fino al novembre 2020, e da allora in forza alla giunta regionale con una vasta delega che comprende innovazione, attività economiche, infrastrutture, ricerca e politiche giovanili, Delli Noci è descritto dagli inquirenti come il punto di riferimento politico del centro di potere presidiato dagli imprenditori Alfredo Barone, Marino Congedo e dal lobbista Maurizio Laforgia, quest’ultimo considerato il suo “tutore politico”.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Delli Noci avrebbe messo la sua influenza istituzionale al servizio degli interessi del sodalizio, condizionando l’apparato amministrativo sia comunale che regionale, impartendo direttive e pressioni per facilitare progetti speculativi d’investimento riconducibili agli imprenditori amici. Tra questi, i cantieri “Stimmatine” e “Santa Lucia”.

Emblematico l’episodio riportato dagli atti: le pressioni esercitate da Delli Noci sull’assessora all’Urbanistica del Comune di Lecce, Rita Miglietta, sarebbero state tali da portarla a minacciare le dimissioni pur di non cedere all’ingerenza politica. Una dinamica che evidenzia, secondo la Procura, il tentativo dell’assessore di piegare le procedure urbanistiche agli interessi di un gruppo ristretto di imprenditori.

In Regione, Delli Noci si sarebbe adoperato per facilitare e mantenere in piedi le pratiche di finanziamento pubblico, come quelle legate al progetto Rivabella, anche proponendo la sostituzione di dirigenti sgraditi dell’Ufficio Urbanistica con profili più “compiacenti”.

Il fine, secondo l’accusa, era duplice: garantire un ritorno economico agli imprenditori amici, ma soprattutto consolidare un bacino elettorale fedele e strutturato, da cui trarre forza per la propria continua ascesa politica, che, come si legge nei documenti investigativi, non si sarebbe arrestata al livello regionale, ma avrebbe puntato a scenari nazionali.

Grazie alla sinergia stabile con Laforgia, Delli Noci avrebbe avuto il potere di interferire direttamente nei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche, utilizzando il suo ruolo come leva per costruire consenso politico ed espandere il controllo sul territorio.

Le accuse, se confermate, aprono uno scenario allarmante su un utilizzo distorto e clientelare delle istituzioni pubbliche e sull’esistenza di una rete di potere trasversale tra imprenditoria e politica, capace di influenzare finanziamenti, incarichi e scelte urbanistiche in tutta la Puglia.

