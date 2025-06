Inchiesta, politica e imprenditori:sequestro da 11 milioni

Oltre 11 milioni di euro tra beni, conti e quote societarie sono stati sequestrati su ordine del gip Angelo Zizzari, su richiesta della Procura di Lecce. Il provvedimento si inserisce in un’inchiesta che ipotizza una rete organizzata di corruzione, truffe legate a fondi pubblici, reati fiscali e riciclaggio.

Nel fascicolo figura anche il nome di Alessandro Delli Noci, attuale assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, per il quale è stata avanzata richiesta di arresti domiciliari. L’indagine si concentra su un presunto sistema che avrebbe favorito imprese legate alla realizzazione di progetti finanziati con fondi regionali, tra cui strutture turistiche e operazioni immobiliari.

Il sequestro tocca direttamente aziende attive in cantieri già avviati, i cui fondi pubblici sarebbero stati ottenuti tramite pratiche ritenute irregolari. Secondo gli inquirenti, le operazioni avrebbero compromesso l’uso corretto delle risorse, danneggiando l’interesse pubblico.

Gli interrogatori sono fissati per l’11 giugno, giorno in cui i destinatari delle misure cautelari potranno fornire le loro versioni. In tutto sono undici le persone coinvolte: oltre a Delli Noci, ci sono l’imprenditore Alfredo Barone (per cui è stato chiesto il carcere), l’ingegnere Maurizio Laforgia (ritenuto intermediario di spicco), Marino Congedo, Italia Santoro, Nicola Capone e il funzionario comunale Angelo Mazzotta.

Misure interdittive sono state richieste anche per altri quattro soggetti, con il divieto temporaneo di esercitare attività professionali. Le società coinvolte nell’indagine sono Luxuriclass, Rivabella, Microbiotech e Italservice.

Secondo la Procura, il gruppo avrebbe agito in modo sistematico e trasversale, operando in ambito salentino, regionale e persino nazionale. Tra gli investimenti sotto osservazione, la riqualificazione dell’ex convento delle Stimmatine e la trasformazione dell’ex cinema Santa Lucia in un complesso commerciale.

Le ipotesi di reato restano da verificare in sede processuale, e tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.