9 Settembre 2025

Regione, Capone sorpresa: “ Delli Noci candidato? Non l’ho sentito”

Maria Teresa Carrozzo 9 Settembre 2025
Si fanno insistenti le voci di una possibile ricandidatura alle regionali di Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo economico. Una notizia che ha colto di sorpresa la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, che non si aspettava un ritorno in campo così rapido dopo le dimissioni dell’ex esponente della giunta Emiliano.

Loredana Capone

Presidente Consiglio Regione Puglia

 

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

