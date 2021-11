FASANO- “La scelta è ricaduta su donne e uomini competenti, appassionati di politica e soprattutto innamorati del nostro territorio, sempre pronti ad agire esclusivamente per il bene comune”: il sindaco Francesco Zaccaria, eletto per il secondo mandato, annuncia la nuova giunta, composta da tre assessori al Pd, due a Civicamente e Fasanocontinua.

Il decreto di nomina è arrivato nella giornata dell’8 novembre con l’assegnazione degli incarichi e l’attribuzione delle deleghe. Dell’esecutivo faranno parte: Luana Amati (che sarà anche vicesindaco), Gianluca Cisternino e Pier Francesco Palmariggi per il Pd, Giuseppe Galeota e Cinzia Caroli per Civicamente e Antonio Pagnelli e Donatella Martucci per Fasano Continua.

Le deleghe sono così ripartite: Luana Amati avrà Polizia locale, Grandi eventi, Porti e Demanio marittimo, Patrimonio, Toponomastica, Servizi Demografici, Contenzioso, Rapporti con le frazioni; Gianluca Cisternino si occuperà di Lavori Pubblici, Agricoltura, Protezione civile, Rifiuti e ambiente, Politiche del verde; Pier Francesco Palmariggi avrà Turismo e Politiche giovanili; a Giuseppe Galeota andranno Attività produttive (Suap, commercio, fiere e mercati, industria artigianato), Sport e personale; a Cinzia Caroli Servizi sociali e fragilità, Cultura, Politiche dell’infanzia; Antonio Pagnelli avrà Urbanistica, edilizia pubblica e privata e Bilancio, Servizi cimiteriali; Donatella Martucci Mobilità, viabilità, pedonalità, informatizzazione dell’Ente e Pubblica istruzione. Il sindaco manterrà l’attuazione delle misure previste dal Pnrr e la Comunicazione istituzionale.

“Come ho avuto modo di dire più volte in questo mese – dice il primo cittadino Francesco Zaccaria – la scelta è ricaduta su donne e uomini competenti, appassionati di politica e soprattutto innamorati del nostro territorio, sempre pronti ad agire esclusivamente per il bene comune. Donne e uomini con profondo rispetto delle istituzioni e pronti a svolgere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore proprio come recita la costituzione. A tutti loro, a tutti noi faccio gli auguri di buon lavoro per continuare a lavorare nell’interesse esclusivo di Fasano e di tutto il territorio. Ringrazio inoltre tutti i candidati per la fiducia riposta nel nostro progetto, per l’impegno e la profonda dedizione che hanno dimostrato nella campagna elettorale a sostegno della nostra coalizione e della mia candidatura.

Il loro entusiasmo e la loro passione sono stati molto importanti e hanno contribuito in modo determinante allo straordinario risultato ottenuto. Le loro idee e il loro contributo saranno alleati preziosi del lavoro che realizzeremo nei prossimi anni, insieme a tutti i cittadini, per continuare a rendere migliore la nostra Fasano. Il mio impegno sarà quello di coinvolgere costantemente la Comunità attraverso il confronto, lo scambio reciproco di idee, consigli e suggerimenti, affinché il ‘noi’ possa ancora rappresentare la bussola in questo avvincente viaggio”.