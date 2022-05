ROMA- Una delegazione della Polizia di Stato della provincia di Foggia costituita da personale impegnato nelle attività del “Coro polifonico della Polizia di Stato”, iniziativa aggregativa con finalità filantropiche – unica nel panorama nazionale – nata nell’anno 2019 con progettualità finalizzate al consolidamento del legame di appartenenza alla Polizia di Stato e di prossimità verso associazioni filantropiche no-profit di acclarata serietà, ha partecipato nella giornata di ieri, all’udienza pubblica presieduta da Papa Francesco, in piazza San Pietro.

Nell’occasione il Santo Padre, a margine dell’udienza, ha voluto incontrare i poliziotti per benedirli uno a uno e per complimentarsi per l’alto valore sociale dell’iniziativa intrapresa e per la vicinanza dimostrata nei confronti di situazioni di vulnerabilità e in particolare nel progetto in sostegno dei minori ospiti del campo bulgaro di Stornara, devastato da un incendio nello scorso mese di dicembre nel quale persero la vita due bambini.

L’attività del “Coro” ha già messo a segno due importanti performance sul tema “Noipervoi” tenutesi presso il locale teatro comunale “U. Giordano”, con il patrocinio del comune di Foggia. L’ultimo evento, organizzato lo scorso dicembre ha visto la partecipazione di molti personaggi locali dello spettacolo tra cui l’olimpionico della Fiamme oro Luca Curatoli e il poliziotto Sebastiano Vitali.