Déjà Vu, in piazza a San Donaci si balla come una volta

SAN DONACI – Questa sera, in Piazza Aldo Moro a San Donaci, si balla come una volta. Pro Loco San Donaci, in in collaborazione con Party Salento Video Show Live e con il patrocinio del Comune, organizza “Déjà Vu Summer Closing Party – Party Salento Video Show Live”.

“Un format – si legge in una nota – unico nel suo genere: una combinazione travolgente di DJ set, video musicali originali proiettati su maxi schermi led, effetti speciali, luci e un’atmosfera da grande festival! Una serata coinvolgente per salutare la stagione estiva 2025: un ringraziamento, da parte della Pro Loco San Donaci, verso tutta la cittadinanza per la continua fiducia e per il prezioso affetto dimostrato in ogni occasione fino ad ora! Musica per tutti i gusti (revival anni ’70/’80/’90, dance, pop, rock e hit del momento), food e drink e tanta voglia di divertimento per una serata indimenticabile”.

Evento gratuito e ingresso libero.

