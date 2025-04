Degrado a Surbo. Sproporzione sui fondi per le case popolari

Fondi regionali per realizzare i murales sulle facciate delle case popolari tra Surbo e Giorgilorio. Fondi specifici – che non potevano cioè essere utilizzati diversamente- che fanno però a botte con un degrado che rende le abitazioni e l’intera area a dir poco invivibile. Perché in questo mini quartiere in via fratelli Trio ci vivono circa 40 famiglie. Mura annerita, pezzi di solaio venuti giù, all’interno delle case praticamente ci piove come se fosse la cosa più normale del mondo. Il degrado e il pericolo. E dopo l’allarme indignato del sindaco Ronny Trio non si nasconde l’architetto Sandra Zappatore, direttore generale di Arca Sud che parla di un problema di risorse. Anche se, a ben guardare i numeri, più che di quantità di risorse il problema sembra essere la distribuzione delle stesse. Perché se dai Fondi di coesione di Regione Puglia sono arrivati a Lecce per le case popolari 2milioni 750 mila euro, quelli destinati a Bari sono stati 67milioni 585 mila euro

