Degrado a Lecce in zona Cicolella, l’appello di un residente

Lecce – In effetti la situazione in zona Cicolella non è delle più rosee. Non si contano le piante che nascono sui marciapiedi, addirittura alberi di fico e piante grasse. Inoltre si trovano le aiuole, ormai secche e spoglie, disseminate di escrementi di animali e rifiuti di ogni genere.

