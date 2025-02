Defibrillatori rubati a Palese ritrovati dai Cc

BARI – Nel pomeriggio del 2 febbraio, nel quartiere “Palese” di Bari, sono stati asportati due defibrillatori che erano stati installati nei pressi della parrocchia di San Michele Arcangelo e la farmacia “Negro” a beneficio di tutti i residenti della zona in caso di emergenza. A seguito della formalizzazione della denuncia, i militari della Stazione di Bari Santo Spirito, immediatamente hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza della farmacia, attraverso i quali, si è potuto intravedere un uomo, quarantenne, che con fare sospetto si è avvicinato alla cassetta ove era posizionato il dispositivo elettromedicale per poi sottrarlo e dileguarsi velocemente. Riconosciuto senza ombra di dubbio, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno svolto una perquisizione domiciliare presso l’abitazione ove, abilmente occultati, erano nascosti i due defibrillatori con la medesima matricola di quelli rubati due giorni prima che sono stati restituiti subito dopo agli aventi diritto, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author