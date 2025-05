Deferimenti Calcio Foggia e Bitetto: TFN rinvia l’udienza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto il rinvio dell’udienza relativa ai deferimenti a carico di Michele Bitetto e del Calcio Foggia, inizialmente fissata per oggi, giovedì 29 maggio 2025. La decisione è arrivata in accoglimento dell’istanza di rinvio presentata dalla difesa dei deferiti. Il procedimento è stato rinviato alle 12.15 del 19 giugno 2025.

Il Calcio Foggia e il suo attuale amministratore unico Michele Bitetto sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per mancato versamento di emolumenti, ritenute fiscali (Irpef), contributi previdenziali (Inps) e fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio 2025, entro il termine previsto del 16 aprile. Il club rossonero è stato chiamato in causa sia per responsabilità diretta, derivante dalle violazioni commesse dal proprio rappresentante legale, sia per responsabilità propria.

