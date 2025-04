In arrivo la Deejay Ten Bari, XI edizione a suon di musica, sport, e anche un food party

Domenica 27 aprile torna l’amatissima Deejay Ten, la corsa non competitiva ideata dalla mente creativa di Linus, iconico direttore artistico di Radio Deejay. Un appuntamento che, giunto alla sua undicesima edizione barese, è ormai un vero e proprio rito di primavera, capace di coinvolgere persone di ogni età e preparazione atletica.

Nata nel 2005 a Milano, la Deejay Ten ha saputo conquistare il cuore di migliaia di appassionati, trasformandosi in un evento di portata nazionale simbolo di sport, condivisione e puro divertimento. Anche quest’anno, la formula vincente si ripete con due percorsi pensati per tutti: un tracciato da 10 chilometri per i maggiori di 16 anni e uno più breve, di 5 chilometri, aperto a chiunque voglia mettersi alla prova, con i più piccoli (sotto i 12 anni) accompagnati da un adulto.

Ma la Deejay Ten 2025 non sarà solo una mattinata di corsa e allegria. Grazie alla sinergia tra Radio Deejay e il Comune di Bari, l’evento si espande, trasformando il capoluogo pugliese in un vivace palcoscenico di iniziative a partire da venerdì 25 aprile.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, il Deejay Village allestito in Piazza della Libertà a partire da sabato 26 aprile. Qui, i partecipanti potranno trovare tutti i servizi necessari: spogliatoi, deposito borse, desk per le ultime iscrizioni e per il ritiro di pettorali, magliette e sacche ufficiali.

Ma la vera novità di quest’anno è l’anticipazione del divertimento a venerdì 25 aprile con un evento speciale al Teatro Piccinni: alle ore 21.00, Linus in persona porterà a Bari il suo acclamato spettacolo “Radio Linetti Live in Tour”, reduce dai sold-out nei teatri di tutta Italia. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata all’insegna dell’ironia e della spensieratezza.

Il coinvolgimento di Bari sarà totale durante tutto il weekend: Radio Deejay e i suoi amati conduttori trasmetteranno in diretta dallo Spazio Murat sia sabato che domenica mattina, portando l’energia e l’entusiasmo della città nelle case di tutta Italia.

L’Assessore allo Sviluppo locale e blue economy, con delega al Turismo e marketing territoriale Petruzzelli sottolinea con entusiasmo: “La Deejay Ten è diventata, ormai, un evento attesissimo dai baresi, in grado di richiamare migliaia di persone anche da fuori città. Quest’anno stiamo preparando un’edizione davvero speciale, perché la corsa targata Radio Deejay diventerà occasione per animare la città con un lungo weekend di eventi, non solo sportivi ma anche culturali ed enogastronomici.”

L’amministrazione comunale inoltre sta infatti promuovendo un goloso “Pasta Party” con la tipica prelibatezza barese degli spaghetti all’assassina, coinvolgendo anche le gelaterie cittadine per creare un gusto speciale dedicato alla Deejay Ten.

L’invito è rivolto a grandi e piccini. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 23 aprile e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Radio Deejay.

L’Assessore Petruzzelli invita a non perdere l’occasione di vivere un meraviglioso fine settimana all’insegna dello sport, del divertimento, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche che renderanno Bari ancora più attrattiva e accogliente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author