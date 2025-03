Decreto su ex Ilva è legge: la Camera ha approvato

Con 140 sì, 91 no e 3 astenuti la Camera ha approvato il decreto sull’ex Ilva di Taranto, nello stesso testo licenziato dal Senato. Il decreto è stato convertito definitivamente.

Il testo legislativo dispone che l’amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, versate in apposito patrimonio destinato

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts