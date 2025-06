Decreto Sicurezza, Tiso (Confeuro): “Colpo durissimo alla canapa”

“Governo senza basi tecniche, imprese fuori legge da un giorno all’altro: si rischia di cancellare una filiera da 2 miliardi e 20mila occupati”

Il decreto Sicurezza approvato dal Governo Meloni ha suscitato dure reazioni da parte del mondo agricolo, in particolare per le disposizioni relative alla canapa industriale e ai suoi derivati. Tra le voci più critiche figura quella di Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, che ha definito le misure contenute nel provvedimento “un colpo durissimo, inferto per legge a un intero comparto produttivo”.

Secondo Tiso, il decreto mette a rischio un settore che vale circa 2 miliardi di euro e impiega oltre 20mila persone, colpendo un ambito riconosciuto e regolamentato a livello europeo. “È un provvedimento gravissimo e illogico, privo di basi tecniche e senza alcuna valutazione delle ricadute economiche e sociali”, ha dichiarato Tiso.

Il presidente di Confeuro ha inoltre sottolineato la mancanza di un regime transitorio a tutela delle imprese coinvolte: “Il Governo cancella con un tratto di penna un comparto intero ignorando investimenti effettuati, magazzini pieni di merce legale fino a ieri, anticipi fiscali versati, contributi previdenziali pagati e fondi pubblici utilizzati”.

“Cosa succede ora a quegli imprenditori? Diventano, da un giorno all’altro, fuori legge?” ha domandato Tiso evidenziando come la filiera della canapa comprenda comparti strategici che spaziano dalla produzione tessile all’edilizia green, dalla cosmesi all’alimentare, con caratteristiche di sostenibilità, innovazione e radicamento territoriale.

“Colpirla significa rinunciare a un futuro possibile per l’agricoltura italiana. Questo decreto è una scelta miope, ideologica e profondamente ingiusta, che mette per strada imprenditori onesti e lavoratori. È davvero una pagina triste per il nostro settore”, ha concluso.

