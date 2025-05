Decreto Sicurezza, Maiorano (FdI): “Più tutele per chi difende lo Stato”

Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia e membro della I Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione definitiva alla Camera del Decreto Sicurezza, considerato un passaggio fondamentale per rafforzare la tutela degli operatori delle forze dell’ordine e garantire maggiore legalità nei territori.

“Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, necessario per uno Stato che non può più permettersi arretramenti di fronte alla criminalità” ha dichiarato Maiorano. Il decreto introduce infatti nuove misure destinate a rafforzare la sicurezza pubblica, riconoscendo la centralità della protezione degli agenti impegnati quotidianamente a difesa dell’ordine e della legge.

Tra le principali novità del decreto figurano l’inasprimento delle pene per i reati commessi contro le forze dell’ordine, una maggiore tutela legale per gli agenti durante il servizio, e l’introduzione delle body cam da installare sia sulle divise che sui mezzi di servizio.

Il testo approvato prevede inoltre la creazione di un nuovo reato specifico per i blocchi stradali, un inasprimento delle pene per le truffe ai danni degli anziani e lo sgombero immediato degli immobili occupati abusivamente.

“Attraverso queste misure – ha aggiunto Maiorano – si invia un messaggio chiaro a chi ogni giorno indossa una divisa: lo Stato è al vostro fianco. Non ci può più essere spazio per chi aggredisce o insulta le forze dell’ordine, per chi viola le regole senza temere conseguenze”.

L’approvazione del Decreto Sicurezza rappresenta dunque, per il deputato di Fratelli d’Italia, un rafforzamento concreto della tutela per chi opera quotidianamente a servizio dello Stato e dei cittadini.

