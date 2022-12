Roma – E alla fine la cosiddetta “tagliola” è stata applicata. Il provvedimento messo ai voti subito dopo la riunione dei capigruppo, ha ottenuto il disco verde dell’emiciclo tra le lamentele delle opposizioni che hanno mostrato dai propri banchi copie della Costituzione, per segnalare la contrarietà ai contenuti del provvedimento, ora legge. Il decreto legge contiene le norme anti-rave, riforma della giustizia, ergastolo ostativo e Covid. Misure che non vanno giù all’opposizione. Da decreto in decreto, quello da 680 milioni di euro previsto per la nuova società guidata da ArcelorMittal che contiene il rinnovo dello scudo penale per i dirigenti ex Ilva e che non piace ai sindacati

che hanno proclamando uno sciopero di 32 ore a partire dal 10 gennaio e la mobilitazione a Roma per l’11

Condividi su...

Linkedin email